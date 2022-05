Une voiture percutée latéralement s’est retrouvée dans un champ, avec une conductrice de 60 ans.L’autre voiture a terminé sa course une bonne centaine de mètres plus loin sur le toit.

Une dame et un homme ont été pris en charge par deux ambulances, un SMUR et un hélicoptère. Les pompiers de Bastogne, Vielsalm et Houffalize, ainsi qu’un officier, sont également intervenus, à l’instar de la police.