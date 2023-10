Une fois en alliance avec le cdH (Engagés), une fois en partenariat avec le MR, les socialistes d’Yves Planchard parviennent toujours à être le 2e groupe politique d’appoint.

Les socialistes (Vivr’Ensemble) occupent 5 sièges depuis 2018, en majorité avec la liste tendance libérale (Ambition Commune) de la bourgmestre Caroline Godfrin et ses 6 sièges. Ces derniers, en 2018, étaient devenus la première force politique de Florenville avec 35,2% des votes, devançant de très peu les Engagés avec 34,8%.

Alors que chez les Engagés, Sylvie Théodore (608 voix) et Camille Maitrejean (530 voix) sont les élues les plus populaires de la Commune, devançant nettement l’actuelle bourgmestre Caroline Godfrin (330 voix) et le 1er échevin Yves Planchard (313 voix).

"Excellente collaboration avec Caroline"

Yves Planchard a bien conscience de son échec personnel de 2018, lui qui n’avait pas caché qu’il visait le poste de bourgmestre ! "Oui, je n’avais pas caché mes ambitions en 2018, mais nous sommes tout de même parvenus à obtenir 5 sièges et sommes restés dans le collège à Florenville. Mais je vais changer de stratégie pour les élections 2024 dans un an. On va discuter entre nous, sur notre liste, comment on va bien la répartir", commente Yves Planchard.

A-t-il envie de prolonger l’aventure avec Caroline Godfrin et la liste tendance libérale ? "Oui, ça fonctionne bien entre nous. Caroline est très différente de moi: elle est très directe, instinctive, moi je suis très structuré et plus dans l’anticipation. Mais nous avons vraiment des contacts excellents."

Une vie après la politique

Propulsée bourgmestre au décès inattendu de Jacques Gigot en novembre 2020, Caroline Godfrin a dû prendre à bras-le-corps un mandat auquel elle n’était pas destinée. "J’aime mon statut de bourgmestre, je me donne toujours à fond dans ce que je fais, mais je sais aussi qu’il y a une vie après la politique. C’est pourquoi j’ai tenu à conserver mon job de prof de physique à mi-temps à l’Athénée de Virton. Je ne vous cache pas qu’avec en plus les réunions le soir, j’ai des journées très remplies", affirme Caroline Godfrin, toujours très impliquée dans le nouveau projet d’épicerie citoyenne à Muno avec d’autres villageois.

Une quatrième liste en 2024 ?

Une grande inconnue pour les élections communales dans un an à Florenville est la possible présence d’une 4e liste formée par Frédéric Daloze, de Sainte-Cécile. Celui-ci avait été candidat en 2018 sur la liste MR, Ambition Commune, de Jacques Gigot et Christian Schöler. Mais M. Daloze n’avait pas été élu. Gérant d’une baraque à frites à la Barrière de Chassepierre, il pourrait lancer une liste dissidente de la liste du bourgmestre et y intégrer des candidats des villages, ne se sentant pas suffisamment représentés et défendus à Florenville.

Nous avons multiplié les contacts depuis plusieurs jours pour en savoir plus auprès de M. Daloze, mais n’avons pas reçu de retour de sa part.

Sur cette même liste Ambition Commune dans la majorité, Joseph Jadot n’est pas certain de se représenter. Il faudra suivre aussi le parcours du jeune Dorian Simon, pompier, ambulancier et dynamique président du CPAS, principal employeur de la commune avec ses deux maisons de repos.