Plates, Bintjes et Cornes de gate en fête à Florenville, ce dimanche

Depuis plus de 20 ans, le 3e dimanche d'octobre, la pomme de terre est mise à l'honneur sur la Place Albert 1er de Florenville. Plates de Florenville, Charlottes, Bintjes, Cornes de gate et autres variétés se vendent et ou se dégustent tout au long de la journée en même temps que d'autres produits du terroir et de saison. Au total plus d'une trentaine de stands parmi lesquels les emblématiques étuvées des Sossons d'Orvaulx, organisateurs de l'événement ou les célèbres roustiquettes des Chamaillots. Tout ce mélange de saveurs, d'odeurs, de convivialité et d'esprit gaumais sera agrémenté de diverses animations: groupes musicaux, exposition d'anciens tracteurs, animations pour enfants...