Une maison de village sans trop de bruit à Sainte-Cécile

"Les premières estimations étaient très importantes (1,8 million€), nous avons demandé à l’auteur de projet de revoir sa copie, entame Yves Planchard. En tenant compte des remarques des habitants (gêne pour le voisinage et nuisances sonores), on a retravaillé le projet avec une salle moins grande qui jouera toutefois son rôle". On sait déjà que soirées dansantes ou mariages de grande ampleur n’y seront pas possibles.

Aujourd’hui le montant inscrit au cahier des charges s’élève à 1,1 million. Après les 680 000 € de subside calculé sur le maximum autorisé reste une part communale de près du demi-million à financer.

Bien décidé à répondre aux possibles doléances du voisinage, l’échevin Planchard annonce que la future maison de village sera dotée d’un système qui coupera l’électricité de tout le bâtiment dès que le seuil sonore autorisé sera dépassé.

De nouveaux aménagements dans Martué pour limiter la vitesse

Depuis pas mal de temps les habitants de Martué se plaignent de la vitesse excessive de certains usagers dans la traversée du village. Dans un premier temps, des panneaux 50 km/h et des faux radars ont été installés par les habitants. Suite à une première entrevue avec feu Jacques Gigot, des chicanes avec bacs de fleurs ont été installées aux deux entrées. "Le problème réside dans le fait que non seulement la traversée du village est longue ce dont profitent certains pour relancer la chine mais aussi les maisons étant éloignées du bord de route, certains anticipent le passage des chicanes et les contournent par le côté sans ralentir pour autant, explique la bourgmestre. Après avoir été sur place avec un représentant du SPW, et en accord avec les habitants il a été décidé de maintenir à chaque entrée un des bacs et de compléter le dispositif avec des coussins berlinois à trois endroits. En plus, le carrefour après le pont sera redessiné avec des hachures au sol et un piétonnier suggéré le long, sur un des côtés."