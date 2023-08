Lourde peine pour un habitant de Muno

Pour ses nombreuses dernières frasques et infractions délictueuses, le juge l’a condamné à 46 mois de prison, 8 200 € d’amende, 30 mois de déchéance du permis de conduire et des indemnisations des victimes qui devront être déterminées par des expertises. Un sursis de trois ans lui a été accordé pour deux-tiers de la peine de prison, "afin de ne pas pénaliser son reclassement socioprofessionnel et de favoriser son amendement". Pour en bénéficier, il devra produire des analyses sanguines trimestrielles afin de prouver qu’il ne se drogue plus et qu’il ne boit plus d’alcool.

Il démolit une Mini à coups de clé à molette

Parmi les préventions de cette dernière série de faits, il lui est reproché d’être entré la nuit du 13 au 14 juillet 2021 dans le café "Le QG" du centre de Florenville, où un précédent jugement lui avait interdit l’accès, et de tabasser le gérant en lui cassant le tibia. Une fois sorti de l’établissement, il s’est saisi d’une clé à molette pour défoncer la Mini du propriétaire de l’établissement.

Ses autres faits d’armes se terminent en général en bagarres extrêmement violentes dans les fêtes de village et les carnavals de la région, mais aussi en rébellion envers les policiers et en dégradation des cachots où on essaye parfois de l’enfermer pour le calmer. La défense de l’intéressé, assurée par Me Corina Stan, n’avait d’autant pas été évidente, que le prévenu, après avoir longtemps nié les faits devant les enquêteurs, avait fini par les reconnaître.