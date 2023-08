Bout d’août tout doux, fête raisonnée à Lacuisine

Du mardi 22 au dimanche 27 août, le village de Lacuisine (Florenville) va vibrer autour de l’événement Bout d’août tout doux. Cette semaine singulière s’écrit au fil de la diversité. Deux expos, ouvertes dès le mardi 22, l’accueil du camp climat jeunes le mercredi 23 avec, en soirée l’intervention d’Arnaud Ruyssen à bâtons rompus, un film, une émission radio le jeudi 24, une soirée de conte le vendredi 25, une soirée musique et nuit à la belle étoile le samedi 26 et, en apothéose, une journée fête avec ateliers, animations et jeux, théâtre, conte et concerts, pour tous publics au centre du village, le dimanche 27. "A u fil des années, “change le monde” a voulu mélanger les aspirations des populations locales et les campagnes des associations, confie Patrick Besure, qui orchestre l’événement. Cette année, en collaboration avec Lacuisine, village de Gaume, l’idée était d’inventer un moment qui se construit avec tout qui veut y apporter son coup de main. Une dizaine d’associations et collectivités ont embrayé."