Valentin, 7 ans, le plus jeune porte-drapeau à Fontenoille

Une vingtaine de porte-drapeaux a été fidèle à cette manifestation. Cette année, le plus jeune, Valentin, 7 ans, est le fils de Christelle et Thibaut Nicolas. C’est avec fierté et respect qu’il a rempli sa mission avec le drapeau de l’école de Fontenoille.

Un moment plein d’émotions

Après la présence de Valentin, deux adolescentes de l’école en la personne de Lilou Vandermaelen et Cyann Peltriaix, élèves de l’école de Fontenoille, ont lu, avec beaucoup de ferveur et de courage des textes destinés aux 11 héros qui sont toujours dans nos cœurs et pour lesquels Adeline Serson, leur institutrice primaire, leur est venue en aide dans la rédaction. Quel bel hommage !

À son tour, la bourgmestre, Caroline Godfrin, a fait part du ressenti de la population: "Nous sommes tous rassemblés aujourd’hui comme étreints par un mélange d’émotion, de gravité et d’incompréhension. Comment croire qu’ici-même, dans le village verdoyant de Fontenoille, il y a 78 ans, une telle tragédie s’est produite ? Des chefs de familles ont été enlevés arbitrairement à leur famille. Ces héros, malgré eux, sont entrés, ce jour-là, dans l’Histoire de notre pays".

L’appel aux morts suivait l’intervention de l’infatigable Jacques Lambermont, instigateur de cette cérémonie du souvenir, qui est revenu sur cette journée tragique d’août 1944. Il en retracera les grandes lignes avec beaucoup de civisme.

Brabançonne et Chant des marais (des déportés) clôturait cette belle cérémonie d’hommage.