Une anthologie consacrée à notre grand poète Guy Goffette

Le poète est de retour chez nous, apaisé et heureux. Avec deux publications dans la poche. L’Oiseau de craie, chez Espace Nord. Une anthologie laissant couler le chemin poétique du plus verlainien de nos poètes contemporains. Elle reprend des textes choisis entre la publication de Quotidien rouge (1971) et les inédits de Paris à ma porte (2021). Un demi-siècle de poésie. "Et c’est pourtant avec la même alacrité que Guy Goffette, recueil après recueil, écrit ses poèmes", lit-on sur la quatrième de couverture.

Dans la simplicité du cœur

Il s’agit de la première anthologie consacrée au poète gaumais. Ses poèmes sont comme des pas en vagabondage, prêt à emprunter n’importe quel chemin, tant qu’ils nous mènent ailleurs. Parce que peut-être que la vraie vie est ailleurs. Là où l’émotion affleure les âmes, les sentiments se dévoilent aisément et le romantisme renaît.

À relire ces poèmes, on goûte combien ils disent des vies solitaires, aimantes, amantes et parfois égarées. Goffette chante la femme aussi bellement que les plus grands de la Poésie. Une quête toujours à recommencer.

Lele naturel qui respire de sa poésie ou de sa prose est le fruit d’un travail intense, de multiples repentirs, de surgissements inattendus. Ces choses-là se reçoivent dans la simplicité du cœur… Toute l’œuvre de Guy Goffette, rappelons-le, est, rappelons-le, scellée par l’empreinte de la Gaume, terre originelle. Comme l’écrit bonnement Rossano Rosi en postface de L’Oiseau de craie: "La Gaume est un lieu d’évidence qu’il semble inutile de nommer ; tels paysages, tel foyer, tels oiseaux aperçus dans un poème suffisent à l’évoquer." Farouchement libre et indépendant, Guy Goffette reste et demeure un de nos écrivains essentiels. Et la poésie est éternelle.

Guy Goffette, "L’oiseau de craie", anthologie, Espace Nord, 2023, 9 euros.