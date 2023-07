Tout comme les autres arts précités, la sculpture est omniprésente dans la province, du plus petit rond-point au coin le plus reculé d’une chapelle. Mais que l’on se rassure, ledit cahier n’est pas un catalogue répertoriant toutes les œuvres taillées dans la pierre ou coulées dans le bronze et qui jalonnent nos trajets journaliers ou nos promenades dominicales.

Au-delà de ses 220 pages, de ses 120 photographies, de ses 23 signatures, "Sculpture en province de Luxembourg" est avant tout une ouverture sur un art et une pratique artistique, un incitant à s’interroger, à aller voir plus loin que le résultat d’un long cheminement et d’un long travail souvent réalisé en solo.

De l’Antiquité à l’art conceptuel

Difficile de parler de la sculpture sans évoquer les sculptures et autres bas-reliefs de l’époque gallo-romaine du musée archéologique d’Arlon. À noter la petite escapade hors de la province pour une approche du patrimoine sculptural de Marville (Fr) entre les XVe et XVIIe siècle. Tout en sillonnant les régions autant que les époques, le cahier fait (re)découvrir de grands maîtres tels Roger Jacob, Jenny Lorrain, Jean Gaspar, Émile Delhaye, Remy Cornerotte, ou d’autres dans des démarches plus "in" comme l’Art connected de Marianne Voz, l’art simple de Gino Del Frari ou le political art de Jacky Blancquaert.

Anne-Marie, Gauthier et compagnie

Le cahier s’arrête également sur le travail, toujours en cours, de certains créateurs comme celui de deux Jean-Paul, Jean-Paul Deller (le Triangle à Messancy, les trois fers à Bertrix) et Jean-Paul Couvert (Esprit de Semois à Bouillon).

Mis en avant également, le travail d’Anne-Marie Klénes pour laquelle Pierre-Alain Gillet parle "d’abstraction lyrique, sorte d’antagonisme à l’abstraction géométrique, pure, dure et froide".

Une belle place est aussi faite au luthier marchois Gauthier Louppe qui dans la conception de ses instruments à cordes frottées (violon, alto…), va bien plus loin que la lutherie conventionnelle en créant des violons "d’art contemporain" sans en altérer pour autant les qualités musicales et sonores.

Hommage à Marie-Claire Clausse

Outre un dernier chapitre consacré à l’abbaye d’Orval rédigé par Jean-Marie Yante, la fin de l’ouvrage comporte également un hommage à Marie-Claire Clausse, ancienne directrice de la Maison de la culture d’Arlon, membre de l’Académie luxembourgeoise, décédée en janvier dernier.

Hommage rendu avec les textes de Fernand Houdart, Guy Denis, Michèle Garant, Jacques Herbet, Philippe Greisch, Pierre-Alain Gillet et Marc Quaghebeur.

