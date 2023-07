Avis favorable de Florenville pour le futur SDT

L’avenir de la commune

Comme pour les autres communes, le point qui a focalisé les attentions était celui concernant le SDT (schéma de développement territorial) de la RW.

C’est Dorian Simon, en charge de l’aménagement, qui présente le point. "Dans le cadre de l’analyse réalisée par le gouvernement wallon, la commune de Florenville s’est vue définir comme centralité urbaine, somme toute conforme et même un peu plus généreux que le schéma de développement communal. On pourra adapter les centralités en fonction du SDT. Les objectifs et principes de mise en œuvre sont cohérents avec les enjeux territoriaux et les perspectives en termes sociaux, économiques, démographiques ou patrimoniaux, de l’environnement et de la mobilité. Le schéma de développement communal mis en œuvre en 2015 pourra potentiellement être modifié et le travail pour cette modification sera vraisemblablement couvert par une majoration des subsides."

Quelques bémols

Si le SDT semble agréer Dorian Simon, ce dernier relève quelques bémols: "Dans sa philosophie c’est une bonne chose, on peut déplorer qu’il tienne peu compte des communes rurales. Les critères pour les centralités sont trop restrictifs et laissent peu de latitude pour permettre un développement du territoire qui soit prospectif pour le futur. Il y a inadéquation dans l’objectif de concentrer 75% des logements dans les centralités d’ici 2050. En considérant Florenville comme centralité urbaine, on a souhaité interpeller le gouvernement wallon sur deux éléments nous semblaient importants: Cette identification (centralité urbaine) n’apporte pas d’assurance sur les éventuelles contraintes qu’elle apporterait sur le futur de notre commune et l’absence de prise en considération de l’offre touristique, de commerce de proximité, des développements économique, démographique en cours, l’augmentation des projets pour le logement ou les relations transfrontalières."

Peur du débat citoyen

On se souvient que lors du précédent conseil, Camille Maîtrejean avait dénoncé un timing beaucoup trop court pour appréhender un aussi gros dossier, tant dans ses objectifs que dans son nombre de page. "Aujourd’hui je suis sidérée en termes de démocratie de la manière dont toutes ces discussions, ces procédures sont en train de se passer. On doit travailler ce soir au pas de course sur un document envoyé la nuit pour éviter, je pense, un débat serein et constructif au sein de notre conseil communal. Un peu à l’image de la procédure lancée par la Région Wallonne pour éviter autant que possible une véritable participation citoyenne". Intention que nie la majorité. Yves Planchard demande de ne pas faire d’amalgame: Depuis 10 jours on évoque les craintes de certaines communes quant à l’exécution du SDT tel quel. "Ce sera le cas pour celles qui n’ont pas de schéma de développement communal. Or celui de Florenville est en marche depuis 2015 et notre schéma communal sera en quelque sorte la base de travail du futur SDT".

La majorité et Richard Lambert votent un avis favorable pour le SDT, le reste de la minorité votant contre.