Florenville dit oui aux bodycams pour les policiers gaumais

S’il y a deux ans, la moitié du personnel n’était pas pour l’utilisation de ce matériel, aujourd’hui la grosse majorité y est favorable. "Ça peut constituer un plus notamment pour désamorcer un incident et pour contextualiser les incidents" explique le chef de zone Jean-Yves Schul. Aujourd’hui la zone de police souhaite le port obligatoire de la bodycam en intervention tout en insistant sur les règles strictes de son utilisation "et on souhaite que le personnel filme toute intervention et toute interaction avec le citoyen susceptible de générer des tensions".

Si les différents conseils communaux de la zone sont d’accord, avant l’achat définitif dudit matériel, à savoir une trentaine de caméras, une phase test démarrerait dès ce mois de juillet.

À Florenville, le point a été approuvé à l’unanimité.

Moins de ramassages de duobacs en 2024

Depuis l’apparition des sacs bleus PMC, les duobacs se remplissent moins rapidement. D’où l’utilité de revoir la fréquence de vidange de ces duobacs. Trois options sont dès lors proposées pour 2024: maintenir toutes les semaines, toutes les deux semaines ou un panachage des deux.

Le collège propose de maintenir le ramassage hebdomadaire de juin à septembre et tous les 15 jours pour le restant de l’année. "Ça nous permettra d’éviter une augmentation de la taxe déchets qui, avec un ramassage hebdomadaire, était inévitable suite à l’augmentation des frais de personnel, de carburant" explique la bourgmestre Caroline Godfrin.

La perplexité de Richard Lambert

"Je suis perplexe entame Richard Lambert, parce que personnellement, comme beaucoup de Florenvillois, j’estime que le ramassage doit rester hebdomadaire pour le confort de tout un chacun. Parce que tout le monde n’a pas un jardin ou un lieu adéquat pour stocker son duobac. Je suis perplexe parce qu’aucun chiffre n’étaye votre proposition et surtout parce que vous buvez les paroles d’Idélux. Je ne comprends pas la motivation d’une telle décision et en conséquence ne la voterai pas."

La bourgmestre tempère: "Le choix n’est pas figé. Durant les quatre années du contrat on pourra l’adapter en fonction des besoins, des observations".

La proposition est finalement approuvée par 10 oui et 5 non

Schéma de développement territorial

"Le gouvernement wallon vient de soumettre à l’avis des communes son schéma de développement territorial, un document très important, très lourd qui va définir notre politique d’aménagement du territoire dans tous les domaines jusqu’en 2050, entame Camille Maitrejean. On est asphyxié avec un document de 300 pages avec une enquête publique ouverte du 30 mai au 14 juillet au terme de laquelle la commune devrait donner son avis. Tout bonnement infaisable. Raison pour laquelle nous demandons que vous interveniez pour obtenir un délai supplémentaire".

Pour Dorian Simon, qui concède que la commune a reçu le document début mai, le délai octroyé et les prescriptions sont dans les normes.

Rendez-vous le 6 juillet pour un conseil communal consacré au sujet.

Vite dit

Parc communal du Miroir

En réponse à l’appel à projets «Cœur de village», la Commune a rentré un dossier concernant l’aménagement d’un parc communal à la rue du Miroir (plaine de jeu actuelle).

Le dossier a été retenu et les travaux en partie subsidiés sont estimés à 510000 € TTC (hors tout le système d’éclairage et le coffret marchand). Le début des travaux est espéré au 1ertrimestre 2024.

Compte et bilan 2022

Si à l’exercice propre le bilan est réjouissant avec un boni de 1,4 million €, il faut relativiser puisqu’en même temps on constate des prélèvements et provisions à hauteur de 1,7 million €.

À noter que le total des transferts (CPAS, police, secours, intercommunales, déchets, fabriques d’église, associations…), s’arrête à 4 millions €, soit un demi-million de plus qu’en 2021.