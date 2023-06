Ils se sont promis fidélité le 7 avril 1973. Michèle devient professeure de français à l’Institut de l’Immaculée Conception à Habay. Serge s’engage dans la gendarmerie juste après ses humanités. De l’école des sous-officiers d’Elite à la Légion mobile de Bruxelles il sera affecté à la brigade de Muno. François, Guillaume, Pierre-Louis et Annelise viendront égayer le couple, auxquels il faudra ajouter 7 petits-enfants. Serge aura été moniteur de tir durant sa carrière, mais aussi fondateur et secrétaire du club de basket durant 20 ans, sans oublier le comité des fêtes, 25 ans,.

Michèle tricote, lit et s’adonne au scrabble, tandis que Serge se passionne pour la photographie.

Alain Thiéry et Martine Thiry

Ils se sont unis le 6 juillet 1973. Alain postule un poste à la poste en 1970 et il y fera carrière. Martine, institutrice enseignera à l’école de Halanzy. Le couple s’installe à Athus et y accueilleront trois enfants. En 1980, déménagement vers Mussy-la-Ville. Madame arrête l’enseignement pour devenir accueillante d’enfants à domicile. Alain a été conseiller de CPAS puis communal à Musson. Il s’impliquera comme ambulancier dans le transport et le 112.

Ils accueilleront 8 petits-enfants, ce qui donnera une abondance de travail pour Martine.

Aujourd’hui, le couple a choisi Florenville pour vivre une pension paisible dans une ville charmante.

Jocelyn Marchand et Nadia Marchal

Ils ont échangé leurs alliances le 4 août 1973. En rentrant de son service militaire, Jocelyn retrouve Nadia, toujours célibataire. 6 mois plus tard, Jocelyn annonçait leur mariage à Muno.

Jocelyn est métallier soudeur depuis l’âge de 14 ans et c’est à Messempré durant 12 ans qu’il exerça son métier. Nadia était institutrice maternelle et c’est dans les écoles de Florenville qu’elle enseigna principalement. Nadia, éprise de couture, a participé à la confection des costumes de la pièce de théâtre traçant la vie de Thomas Signorel et faisait profiter la Croix-Rouge de ses créations.

Jean Poiret et Martine Drouard

Ils ont scellé leur amour le 23 avril 1973 pour le meilleur et pour le pire. De leur union, ils accueilleront deux filles, Christelle et Sylvie., ainsi que trois petits-enfants qui sont la fierté de leurs grands-parents.

Jean débute sa carrière comme chauffagiste chez Depièce à Habay, puis chez Louppe avant de rejoindre le staff communal. Jean était aussi volontaire dévoué à la protection civile pendant près de 20 ans.

Quant à Martine, elle a travaillé chez Levis à Arlon en 1972 avant de rejoindre l’équipe du personnel du home Saint-Jean-Baptiste en 1987. Elle a contribué au bien-être des autres tout au long de sa vie.

Damaso Trujjilo et Bernadette Lecuivre

C’est le bourgmestre Gabriel Labar, parrain de Bernadette, qui les a unis le 6 octobre 1973. Damaso a travaillé dans la sidérurgie française à Malakoff, ensuite pour une entreprise sous-traitante du chemin de fer avant de terminer sa carrière à Mobil.

Bernadette, 47 ans comme aide-familiale. Il faut savoir qu’au début elle partait avec sa valise pour la semaine. De votre union, vous aurez deux filles et 6 petits-enfants. Bernadette est toujours en route pour aider les autres et est très active dans le syndicat d’initiative de Sainte-Cécile.

En amoureux vous aimez marcher dans notre magnifique région.

Jacques Goffette et Martine Reding

Vous vous promettez fidélité le 15 septembre 1973. Jacques a exercé le métier de professeur en carrosserie, mécanique et soudure pendant 20 ans et ensuite 12 ans comme chef d’atelier, soit 32 ans à Pierrard. Il a alors pris sa DPPR (Disponibilité précédant la pension de retraite) pour travailler à mi-temps chez Philippe Emond durant 10 ans.

Martine, après ses études de logopédie, a travaillé comme professeur de logopédie de 1974 à 2006. De votre union, vous accueillez deux fils et quatre petits-enfants.