Un label Adeps et des sportifs à l’honneur

Les sportifs mis à l’honneur: Lucie Grandjean, Christelle Manant et Orlane Mesquin (mérite sportif individuel féminin attribué à Christelle Manant) – Thomas Meunier et Michel Decolle (titre mérite sportif masculin à Michel Decolle) – Royal Racing Athlétique Florenville, équipe A – Volley P2 Jeunes (titre mérite sportif collectif masculin à Royal Racing Athlétique Florenville), équipe A – Flodja Orval Dames – Volley P1 Dames – Basket U8 (titre du mérite sportif collectif féminin à l’équipe du Flodja Orval Dames) – Maé Henry et Jaden Malhage (les 2 mérites sportifs espoirs sont attribué à Maé Henry et Jaden Malhage) – Sylvie Deckers, arbitre (prix de ma reconnaissance) – Jean-Luc Goffinet, légende du judo (prix cour du cœur sportif 2023) – Eddy Schoremberg (forte implication football) – Fabienne Motus, bénévole foot Muno (Prix Richard Henry à tous les deux).

L’échevin des Cérémonies, Philippe Lambert, clôture ce chapitre: "Votre implication et votre motivation, à tous, méritent déjà des remerciements et les applaudissements de l’assemblée".

Label Adeps Communes Sportives 2023

L’Adeps a lancé l’opération "Label Adeps Communes sportives" pour promouvoir l’offre sportive proposée par chaque commune à ses citoyens.

En 2009, le centre a obtenu la reconnaissance en tant que "Centre Sportif Local, Adeps/FWB", ce qui a permis la création d’un poste de coordination. Ce poste a déjà été renouvelé deux fois en 2009 et en 2019, pour une durée de 10 ans.

"Cette année, 47 communes ont obtenu où amélioré leur label ce qui porte le total à 144 communes labellisées en FWB tandis que 11 améliorent le score précédent dont Florenville et ce pour une durée de 3 ans ! Reste à mettre tout en œuvre pour la garder !", confie l’échevine des sports Nathalie Lejeune.

Le hall sportif Jacques Gigot, pour la période 2022-2023, ne propose pas moins de 26 mouvements sportifs répartis en 18 disciplines distinctes et compte 947 affiliés. Chaque semaine, 43 séances encadrées par 52 formateurs, totalisant 2619 heures de location des différentes salles. Une très belle progression.