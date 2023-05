Florenville : Retour à la normale pour le 47e chapitre des Sossons d’Orvaulx

Avant les intronisations proprement dites ce sont une quarantaine de confréries qui ont été accueillies parmi lesquelles bon nombre de confréries wallonnes, trois bruxelloises, six françaises, deux portugaises et une italienne.

En début de chapitre l’épitoge a été remise à Jérémy Blaise, Benjamin Branne, Jérémy Lejeune, Andy Matz, et Florence Duvivier a revêtu la toge.

Quant à Alain Mahieu et Georges Théodore ils sont désormais Sossons honoraires.

Place ensuite à la cérémonie traditionnelle des intronisations, moment attendu par le public et parfois redouté par certains puisque ponctué par un "a fond" de la célèbre trappiste.

Les neuf intronisés d’honneur

Les intronisés d’honneur de ce 47e chapitre étaient: Éric Boschman (meilleur sommelier belge en 1988, habitué des médias), Jonathan Dupont (photographe, graphiste florenvillois, Jean-Luc Geoffroy (écrivain gaumais), Jean-Pierre Jacqmin (directeur de l’Information et des Sport à la RTBF), Xavier Leclere (Prince Carnaval de Florenville 2023), Paul Mathieu (écrivain et poète), Sébastien Nollevaux (journaliste et producteur à la RTBF), Mathieu Rossignol (bourgmestre de Bertrix) et Rénald Wauthier (membre du CP provincial).

Avant les représentants des différentes confréries, 17 autres personnes se sont prêtées au rituel de l’intronisation.