240 heures de travail pour le chauffard qui avait percuté un train à Lacuisine

Pris en chasse par les policiers, il roule à très vive allure et contrevient à plusieurs articles du Code de la route. Il franchit notamment le carrefour formé par la rue d’Orval et la RN 83 sans respecter le signal "stop" et oblige un véhicule prioritaire à s’arrêter net. Ce fait est considéré comme "entrave méchante à la circulation".

Finalement, le conducteur perd le contrôle de son véhicule, la voiture dévale un talus et vient se retourner sur le toit, au beau milieu des rails de la SNCB à Lacuisine !

Le jeune conducteur et sa copine sont indemnes et s’extraient à temps du véhicule.

Quelques minutes plus tard, un train marchandises circulant sur la ligne Athus-Meuse ne peut freiner et vient percuter de plein fouet la voiture accidentée. "Le pilote du train s’est retrouvé à l’arrêt 4 mois après cet accident. Je requiers 6 mois de prison contre vous", avait requis Mme Monnaie, pour le parquet.

Peine de travail de 240 heures et retrait de permis 1 mois

Le jugement est tombé lundi au tribunal correctionnel d’Arlon.

Le conducteur, mécanicien automobile, est condamné à 250 heures de travail, une amende de 200 €, une déchéance du mois de conduire pendant un mois effectif et l’obligation de repasser les quatre examens.

Au plan civil, il doit verser 1 € provisionnel à la société de transport ferroviaire Railtraxx qui réclame 300 000€.