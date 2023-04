Les Femmes de Carine Carlier

Carine Carlier exposera ses "Femmes" à Florenville, dès le 1er mai. L’artiste est originaire de Libramont mais vit en Gaume, à Izel, depuis plus de 30 ans. Depuis toute petite, elle adore dessiner, peindre et s’intéresser aux arts plastiques. Dès l’âge de 15 ans, elle s’inscrit dans une école artistique. Ensuite, elle poursuit des études d’institutrice maternelle qui lui permettent de garder en main peintures et pinceaux. En parallèle de son métier, elle participe, pendant plusieurs années, à de nombreuses formations artistiques et cours privés où elle expérimente l’aquarelle, la gravure, le dessin…. Elle passe aussi par l’Académie des Beaux-Arts à Arlon, avide d’apprendre et de toucher à tout ce qui est possible…