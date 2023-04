Accident ferroviaire à Lacuisine: Railtraxx réclame 300 000€ à l'automobiliste

C’est que le jeune prévenu risque lourd, surtout au plan civil…

Voyez plutôt.

Cette nuit-là de 2020, le jeune, qui avait consommé cocaïne et cannabis durant la kermesse à Lacuisine (Florenville), repart au volant de sa BMW Série 3. Sa conduite trop rapide se fait remarquer par des policiers en patrouille. Malgré le feu bleu des policiers et leur avertisseur sonore, la BMW ne s’arrête pas, elle grille un stop, elle fonce à toute allure dans une zone de travaux 30 km/h. La voiture parvient à semer les policiers à sa poursuite.

Puis vient l’accident.

La voiture rate un virage à angle droit et après plusieurs tonneaux, atterrit sur la voie ferrée, en contrebas. Le jeune conducteur et son ex-compagne, qui était aussi à bord, se dégagent de la carcasse mais ne parviennent pas à prévenir les secours, le smartphone de la dame étant cassé lors de l’accident. Ils rentrent précipitamment à pied à leur appartement.

Mais un train marchandises, arrivant à 100 k/h à Lacuisine, n’a pas été prévenu de l’accident de la voiture… et le conducteur du train se retrouve nez à nez avec la voiture sur le toit ! Il faudra un km pour que le long convoi marchandises parvienne à stopper.

"Le pilote du train a été 4 mois à l’arrêt après ce choc et a dû subir 22 séances de kiné. Vous avez commis quantité d’infractions de roulage et une entrave méchante à la circulation. En outre, vous avez un casier judiciaire déjà fourni. Je requiers contre vous une peine de 6 mois de prison, 4000 € d’amende, une déchéance de 6 mois du permis de conduire et l’obligation de repasser les 4 examens pour conduire", avance la substitut du procureur du roi, Céline Monnaie.

Une grosse ardoise de Railtraxx

Au plan civil, les réclamations sont très lourdes. La grosse société anversoise de fret ferroviaire, la SA Railtraxx, qui utilise régulièrement la ligne Athus-Meuse via Bertrix et Florenville pour son transport marchandises, a vu son convoi inopérant suite à l’accident à Lacuisine. Elle réclame 300 000 € au jeune prévenu.

Le Terminal Container d’Athus lui auss a subi un dommage et réclame 26 000€. Axa Assurances, conseil du jeune conducteur, pourrait se retourner contre lui.

Pour la défense, Me Dorothée Kauten a demandé une peine de travail ou alors un sursis le plus large possible dans la mesure où le prévenu a bien repris sa vie en mains depuis les faits de 2020 et dispose d’un contrat d’emploi CDI.

Le jugement sera rendu le 15 mai.