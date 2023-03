Ce jeudi 30 mars 2023, au réveil, il est choqué et en colère: "Cette nuit, un véhicule logistique du poste de Florenville qui était stationné à proximité immédiate de la caserne a été vandalisé".

"Bris de plusieurs vitres, vol d’une roue et d’accessoires. À une époque où nous nous battons au quotidien pour assurer la sécurité des citoyens en limitant les coûts en bon père de famille, ce genre d’agression gratuite me dégoûte. Le véhicule étant identifié pompiers, le ou les auteurs savaient à qui appartenait le véhicule et à quelle fin celui-ci était utilisé. Que ces personnes sachent que demain, si elles ont besoin de nous pour les secourir, nous irons ! Même à pieds."

Pompiers Florenville dégradation ©.