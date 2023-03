Un 71e cortège carnavalesque digne de figurer au patrimoine (vidéo)

Ce dimanche, alors qu’il pleuvait encore une heure avant le cortège, les gouttes ont cessé, comme chassées par le soleil omniprésent durant toute la cavalcade.

Il n’en fallait pas plus pour que les centaines de milliers de fleurs en papier donnent tout l’éclat à un 71e cortège qui figurera dans les annales.

Du maharaja au smiley

En attendant le Prince Xavier Ier qui clôture le cortège, on apprécie le travail des groupes locaux qui comme d’habitude ont trouvé l’originalité tant dans le thème que dans la réalisation ou les costumes: Mogues et "La Belle et la Bête", les Zébulons et leur casino, les Arsouilles avec un Golum plus vrai que nature dans Le Seigneur des Anneaux, les Trucobezets avec Aggro le dragon, les Késacos sur la banquise, les Yaukinlas à Londres, les jeunes de Chassepierre sur le circuit de Mariokart et le coup de cœur de beaucoup de visiteurs les emoji et le smiley des Yotas. La voie est ainsi tracée pour laisser parader tout le sérail du prince, pardon, du Maharaja Xavier Ier juché sur le dos d’un éléphant impressionnant.

Remarqués également le Mariokart de Bernard la Surprise, sans le plus assidu des participants, la caravane écolog' hic et une nouveauté, les Allemands de Circolo, un trio d’échassiers qui en a impressionné plus d’un, tant par leur originalité que par la qualité de leurs costumes.

De la Gaume aux Caraïbes

Bien évidemment on n’imagine pas un tel cortège sans animation musicale. Si d’une part les organisateurs ont invité, comme c’est la tradition depuis plus de 30 ans, une guggenmuziek suisse, en l’occurrence "La Pacotière" qui était là ce week-end pour la 4e fois, ou le bandas bien connu de la province Los Tabascos, ils ont également misé sur la nouveauté et une internationalisation accrue avec: un Marching band luxembourgeois, Unicum Brass, Brotherhood band deux groupes aux accents brésiliens qui font bouger autant le public que leurs danseuses, un steel-drums band typique des Caraïbes.

Au final, une 71e édition qui aura certainement convaincu ceux qui auraient encore pu en douter que le carnaval de Florenville est bien un chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Région Wallonie-Bruxelles