Xavier 1er , prince du 71e carnaval de Florenville

Une bande de papier crépon pliée d’une certaine manière et attachée avec un fil de fer et voilà une jolie fleur. 400 000 bandes de papier crépon pliées d’une certaine manière et attachées avec 400 000 fils de fer et voilà le carnaval de Florenville, le plus vieux de la province qui grâce à ces 400 000 fleurs, et après un long processus, a été reconnu "Patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles" le 6 juillet dernier. Une consécration qui fait qu’à Florenville on parle désormais du "Carnaval des fleurs".