Entré au SI de Florenville en 1977, Jacques Lavigne a consacré son temps à la vie touristique de sa ville, de sa région, de sa province pendant 45 ans dont près de 40 ans en tant que président du Si florenvillois. Outre ce poste de président, il fut également administrateur de la FTLB.

"Dès son entrée au SI, Jacques a compris qu’il fallait voir plus loin que le SI local. Ses initiatives touchaient visaient autant la région que la ville. Il avait fait du SI une maison du tourisme avant la lettre. Il était en quelque sorte un visionnaire mais parfois avec des idées surprenantes, voire plus que compliquées à réaliser" nous confie-t-on à la maison du tourisme. Cette Maison du tourisme, dans l’ancien presbytère avec son point de vue unique est un exemple de cet esprit et cette ténacité qui caractérisaient Jacques Lavigne.

Associatif et politique

En parallèle de ces fonctions touristiques, Jacques Lavigne fera toute sa carrière à l’école hôtelière de Libramont comme professeur de service en salle et comme directeur de la section en fin de carrière. L’implication de Jacques Lavigne ne se cantonnera pourtant pas à ces deux domaines. Dans celui du commerce, avec son épouse il ouvre un café-restaurant "Le Gaumais", puis "Le Qwaré" et ensuite une librairie.

On le retrouve également dans la politique communale avec trois mandats successifs (18 ans) en tant que conseiller communal.

Ardent défenseur des produits locaux, il sera partie prenante dans la Fête de la pomme de terre et plus particulièrement de son concours d’étuvées.

C’est donc tout naturellement dans cet esprit qu’il acceptera d’être un des tout premier intronisé dans la confrérie des Sosson D’Orvaulx. Amateur et grand défenseur de la célèbre trappiste, il était inspecteur pour l’octroi du label "ambassadeur d’Orval", l’occasion pour répéter un geste qu’on lui connaissait, tremper discrètement un thermomètre dans la bière pour constater si elle était servie à bonne température.

" À la fin, il inspectait dans le Brabant Wallon, parce que même si sa mission était secrète, il était connu comme le loup blanc en Gaume" sourit sa fille Sandra

Jacques Lavigne repose au funérarium des Pompes funèbres de la Semois à Florenville où la famille sera présente ce jeudi 2 mars et ce vendredi 3 mars de 14h à 20 h.

Les obsèques se dérouleront ce samedi 4 mars en l’église de Florenville à 14 h 30.