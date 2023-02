Ivre, un conducteur percute un camion à Villers-devant-Orval et frappe dans les parties intimes d'un policier

Mais il n’empêche que les faits sont graves. Rentrant d’une soirée trop arrosée vers 1 h 45 du matin et ivre, le conducteur a percuté un camion à l’arrêt à Villers-devant-Orval, son chauffeur dormant à l’intérieur durant sa pause ! Heureusement, le chauffeur n’a pas été blessé. Le chef d’entreprise, très nerveux, a d’abord appelé son frère policier et voulait s’arranger à l’amiable avec le chauffeur du camion. Finalement les policiers de la zone de Gaume sont arrivés et le chef d’entreprise a d’abord refusé de se soumettre à un alcootest.

Les policiers ont dû le menotter, ont essuyé une volée d’insultes ("Petits flics de merde"), un policier recevant un coup dans les parties génitales !

Le parquet via M. Rosart réclame 7 mois de prison, une déchéance du droit de conduire pendant deux mois et l’obligation pendant un an d’avoir un alcolock à bord du véhicule (un éthylotest qui peut empêcher le démarrage du véhicule).

Jugement le 13 mars.