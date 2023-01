"Nous avons traversé une période éprouvante qui nous a interpellés et peut être parfois fragilisés, mais qui nous a rendus plus forts, a entamé le chef de la zone de police de Gaume, Jean-Yves Schul. La police locale a relevé les défis qui s’empilaient les uns après les autres: informer, dissuader, intervenir avec nuance, préserver l’ancrage local et l’intérêt général, faire preuve sans cesse d’adaptation et d’autodiscipline et garder la tête hors de l’eau grâce à une solidarité sans faille et notre esprit d’équipe. Tous les citoyens ne l’ont certes pas compris ou accepté. Continuellement en première ligne de nombreux projecteurs ont été braqués sur nous pas toujours de manière adéquate, lorsque les circonstances étaient compliquées ou ingrates. Après la crise du Covid, nous espérions un retour à la normale et une autre crise a pris le relais précarisant encore un plus grand nombre, et sans oublier l’inévitable retour à la normale avec son lot de débordements. La Gaume reste festive et il convient d’être vigilant et de mieux encadrer les organisateurs de soirées. Vous avez fait preuve d’une résilience extraordinaire, vous avez répondu présents, vous avez continué à accomplir votre travail quotidiennement, inlassablement avec professionnalisme et bon sens malgré une capacité réellement insuffisante."

Criminalité en hausse

Pour ce qui est de l’année écoulée, le constat est implacable, il y a une augmentation de la criminalité sur la Gaume tant par rapport à 2021 qu’à 2019. Les chiffres sont parfois interpellant. 45% des faits se sont déroulés sur Virton et 20% sur Florenville, ces deux communes et celle de Rouvroy connaissant des augmentations supérieures à 10%. Par contre, Tintigny, Meix, Etalle et Chiny sont en diminution.

Les faits qui connaissent la plus grande augmentation sont les vols, (notamment les cambriolages qui avaient pourtant pratiquement disparu en 2021), les infractions contre l’intégrité physique, les fraudes et les stupéfiants.

Les faits de violences physiques en dehors de la sphère familiale augmentent fortement (+39%, après la crise du Covid). Par contre grâce au plan d’action VIF (violences intrafamiliales), les coups et blessures dans la sphère familiale diminuent de 34%. Forte hausse des faits de détention (+27%) et de vente/fabrication (+19%) de stupéfiants, principalement dans le centre de Virton, en lien avec un réseau transfrontalier de la région des 3 frontières qui essaye de faire main basse sur une frange importante de la population locale précarisée.

Les faits de violence envers les policiers sont en hausse tout comme les arrestations, 229 en 2022 soit de 43% qu’en 2021.

On constate également une augmentation très importante des victimes sur les routes avec 569 accidents constatés, dont 119 avec blessés et 12 tués.

Pensionnés et nouveaux venus

Le quotidien de la zone c’est aussi le départ de certains et l’arrivée d’autres. Les pensionnés de l’année sont les inspecteurs principaux Didier Dominique, Jean-Paul Froidcourt et Christian Saint-Amand.

Quant aux nouveaux venus il s’agit des inspecteurs Thomas Dulieu, Diego Rodrigues Da Cruz, Lucas Poos et Dylan Wagner qui ont prêté serment lors de la réception des vœux et de l’inspecteur principal Vincent Claude qui vient de la ZP Sud Lux.