Ecolo met déjà le paquet sur les élections 2024 et ambitionne d'entrer dans le collège à Arlon

Samedi en fin de matinée, la météo et les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ont transformé l’événement. Le restaurant du petit village de Laiche (Florenville), choisi pour accueillir les militants et la presse, avait des allures de carte postale parfaite pour alerter les participants sur les enjeux climatiques et environnementaux.

La Semois était sortie de son lit et menaçait le jardin du restaurant. Quatre intervenants, le député wallon Jean-Philippe Florent, le député fédéral Olivier Vajda et les co-présidents provinciaux Nicole Graas et Romain Gaudron, ont pris la parole et précisé les actions et propositions Écolo. Le député wallon Florent s’est félicité que les 13 millions et les 37 emplois à temps plein qui accompagnent l’arrivée du Parc national vont dynamiser une région qui connaît un des plus faibles taux d’emploi de la province.

Nicole Graas s’est réjoui des avancées en termes de mobilité qui portent essentiellement sur le développement des alternatives à la voiture individuelle. "Même si nous pouvons nous réjouir du tournant actuel vers une mobilité plus diversifiée et plus durable, apprécie-t-elle, les chantiers en cours et à venir restent immenses."

Olivier Vajda a, quant à lui, abordé le problème de la santé, qui, depuis des années, continue à occuper les unes de la presse luxembourgeoise. Pour les écolos, l’accent sera mis en 2023 sur les rapports étroits entre la santé et l’environnement et particulièrement sur la volonté de proposer une alimentation saine et durable à tous. "Nous gardons la pression sur les différents niveaux de pouvoir pour défendre nos spécificités rurales, poursuit le député fédéral famennois. Nous nous posons par ailleurs beaucoup de questions sur le dossier Vivalia et sur le nouvel hôpital à Houdemont. Tant sur le plan environnemental que sur le plan du fonctionnement et du bien-être des patients et du personnel, beaucoup de points nous préoccupent."

Arlon, swing-city écolo

Restait à l’Arlonais Romain Gaudron de conclure en stigmatisant l’intercommunale Idelux. "Il est temps qu’Idelux revienne à ses fondamentaux et soit au service de ses membres, notamment en appliquant des honoraires plus raisonnables. Il est temps que l’intercommunale intègre dans son objet social une ambition axée sur la transition écologique de notre territoire et son développement durable."

Le chef de groupe écolo au conseil communal d’Arlon s’est aussi félicité que les instances du parti aient désigné le chef-lieu luxembourgeois comme une des vingt swing-city pour les élections de 2024. "Le bureau fédéral et le bureau provincial vont mettre le paquet sur les villes où, potentiellement, la majorité peut basculer avec l’arrivée au pouvoir de notre parti. Cela signifie qu’Arlon disposera de moyens supplémentaires. Notre ambition est de pérenniser nos succès au fédéral et en en Wallonie en gardant nos députés et d’être représenté dans tous les conseils des communes de plus de 6 000 habitants et aussi dans un maximum de petites communes. Il faut que nos valeurs soient portées partout."