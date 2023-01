Véronique Chleide invite aux couleurs du voyage à Florenville

Véronique Chleide expose " Les couleurs du voyage " (peintures acryliques et pastels), tout le mois de janvier au syndicat d’initiative de Florenville. Qui est cette artiste ? Gaumaise par ses racines, Véronique Chleide s’intéresse dès son jeune âge au dessin avec les bandes dessinées de Hergé notamment. C’est bien plus tard qu’elle participera aux cours des Créateliers à Florenville afin d’apprendre différentes techniques de peinture, acrylique, pastel. Elle aime aujourd’hui adapter les techniques et matières sur ses toiles qu’elle réalise avec passion. Elle vous invite à entrer dans son univers qu’elle improvise en fonction de ses envies, avec une préférence pour l’abstrait.