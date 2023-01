Les Amis Réunis donnent leur concert du nouvel an ce 6 janvier à Florenville

Comme pour beaucoup d’autres manifestations, l’harmonie Les Amis Réunis de Muno renoue avec la tradition de son concert de nouvel an. Changement notoire cependant, celui-ci se déroulera non plus le dimanche qui suit le jour de l’an mais le vendredi. "Avec les étudiants en blocus au même moment, maintenir le concert un dimanche après-midi tenait de la gageure" explique le président Nicolas Dessoy. Ce concert sera donc donné le vendredi 6 janvier à partir de 20h en l’Église de Florenville.