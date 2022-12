Alors qu’en général, les cas de violences intrafamiliales concernent des violences physiques, le tribunal s’est penché cette fois sur un homme qui a exercé des violences de harcèlement moral.

Ce sont les plus grands de ses cinq enfants, les plus jeunes ayant 13 ans, qui ont alerté les autorités. Mais c’est une scène de la nuit du 3 au 4 juin 2020 qui a déclenché le processus judiciaire. Ce soir-là, il a menacé son épouse de telle manière que les faits graves qu’il a commis sont punissables d’une peine criminelle.

"Pour les victimes, un tel harcèlement moral est souvent ressenti encore plus mal qu’en cas de violences physiques, avait estimé la représentante du ministère public, Sarah Pollet. Vu les antécédents de Monsieur, je requiers un minimum de douze mois de prison, éventuellement avec un sursis probatoire et 1 200 € d’amende."

Dans son jugement, le président André Jordant a relevé que lors de l’intervention des verbalisants, ils ont constaté l’important état de stress et d’angoisse dans lequel ils ont trouvé les victimes.

Il trouve son comportement normal

Frédéric François, 46 ans, de Lacuisine (Florenville) est aussi rattrapé par son passé judiciaire. Outre de nombreuses condamnations pour des infractions devant le tribunal de police, il est en état de récidive légale suite à des condamnations pour vols et pour trafic de stupéfiants, dont la dernière à trente mois de prison.

Lors de l’instruction d’audience, l’homme, avait minimisé ses actes, les trouvant à la limite normale: "C’est normal d’agir de la sorte quand une femme, avec qui on a vécu 22 ans, annonce à son mari qu’elle le quitte pour un autre."

Le Florenvillois est condamné à vingt mois de prison et 1 200 € d’amende. Il bénéficie d’un sursis de cinq ans pour 14 mois et un sursis de 3 ans pour la totalité de la peine d’amende, pour autant qu’il suive un traitement psychologique, qu’il s’engage à ne plus consommer de stupéfiants.

En outre, il doit éviter d’avoir tout autre contact avec son ex-épouse que ceux strictement nécessaires à l’application des décisions du tribunal de la famille concernant l’hébergement des enfants.