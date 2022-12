Ethe : l’harmonie Saint-Pierre orpheline d’André Cattoor

Entré à la Saint-Pierre à 11 ans, il quitte son harmonie après 63 ans de présence. "La Saint-Pierre et son local, dont il a vu la construction à partir de 1959, étaient un peu ses bébés". Durant ces six décennies l’André fut véritablement au four et au moulin. D’abord à la clarinette, instrument dans lequel il excellait, il prendra la direction musicale de 1975 à 1987 puis à l’arrivée de son successeur, il passera au tuba contrebasse. En parallèle de ses différents postes, André assurera les cours de clarinette, saxophone et flûte traversière, sera actif durant de nombreuses années au sein du comité et bibliothécaire. Son amour de la musique classique et son envie de le partager le conduiront jusqu’à l’arrangement de pièces classiques pour harmonie et même la composition.

Passionnément jeune et humain

Les journées passées dans sa scierie, d’abord au cœur d’Ethe et ensuite à Hamawé n’empêchaient pas André d’être un passionné de l’histoire en général et de l’histoire de la musique en particulier. "Quand on lui demandait de sortir un morceau classique de la bibliothèque, il pouvait disserter avec aisance sur le compositeur, l’œuvre ou l’époque". Etre féru d’histoire ne l’empêchait pas de croire en l’avenir et en ces nombreux jeunes qui sont entrés un jour ou l’autre à la Saint-Pierre, raison pour laquelle il était un ardent défenseur des cours donnés au sein de l’harmonie.

Cassîdje de naissance, il avait également à cœur de partager tout ce qu’il connaissait de son village, de son histoire, de sa nature ou de son patois.

Épicurien dans le sens noble du terme, il appréciait le bien vivre autant que le bon vivre avec, quand il le fallait, le petit conseil ou le petit truc dans une recette, le tout livré avec le regard malicieux et le sourire qui ne le quittaient jamais.

Avec le départ de l’André, Ethe et la Saint-Pierre perdent une mémoire vive et un Monsieur passionnément jeune et humain.

La bénédiction d’adieu sera célébrée en l’église d’Ethe le mercredi 14 décembre à 14h et se fera en musique. Les musiciens qui ont connu André et qui désirent s’y associer sont invités à la répétition prévue ce mardi à 20 h 30 à la salle de la Saint-Pierre, rue Carpière à Ethe.