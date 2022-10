12 ans et 8 ans requis contre les parents de Florenville qui prostituaient leur petite fille

Le parquet a décortiqué l’organisation mise en place pour assouvir les plaisirs les plus pervers. La maman elle-même, même si elle semble à présent regretter ses gestes et entamer un travail de remise en question, "était sous la soumission de son mari, mais ne s’est jamais opposée à ses pratiques", soutient la substitut du procureur, Stéphanie Brand.

Le père continue à nier

Pour leur défense, la plupart des prévenus ont demandé via leurs conseils un maximum de sursis probatoire.

Le tribunal devrait se montrer plus sévère à l’égard du père, qui nie toute prévention et estime que les faits de prostitution étaient commis uniquement par sa femme, pendant que lui était prétendument à son travail la journée. Le parquet estime que le père constitue toujours un danger pour la sécurité publique.

En revanche, la maman ainsi que le client de Florenville qui a eu les relations sexuelles avec l’enfant, reconnaissent les faits.

Le père voulait plus tard un enfant avec elle

"Cet enfant victime a actuellement 12 ans et est placé dans un home avec d’autres enfants. Mais c’est une petite fille souillée, qui vit très mal tout ce qu’elle a subi. Le comble de l’horreur est que le père avait l’idée plus tard de la féconder, c’est-à-dire qu’il voulait faire un enfant avec elle", a plaidé Me Dimitri De Coster, partie civile.

Le jugement sera rendu le 28 novembre prochain. Retrouvez plus de détails sur cette affaire ce mercredi matin dans notre journal l’Avenir Luxembourg ainsi que sur notre site web lavenir.net.