La Plate de Florenville a toujours la patate

C’est le cas avec le concours de verrines, initié par les Sossons d’Orvaulx, avec la Plate comme ingrédient imposé, à l’adresse des élèves des trois dernières années de l’école hôtelière de Libramont.

À l’issue de la 1re épreuve, les trois premiers classés étaient invités à Florenville ce dimanche pour reproduire leur création en 50 exemplaires destinés à être dégustés et jugé par le public.

Un public qui a conforté le classement du jury d’il y a 10 jours puisque ce dimanche on retrouvait à la 1re place Isaline Noizet et sa "Plate de A à Z", 2, Anaëlle Michat et son "Millefeuille de pommes de terre surprise" et 3: Mavrick Hita-Cortès et son "Tapouach adama".

Ce concours culinaire n’était pas la seule innovation de la Fête de la patate 2022 puisqu’on pouvait admirer des tracteurs d’une autre époque, certains affichant 70 ans, voire plus, au compteur. Des balades avec ces engins étaient également au programme.

Bien évidemment sur la place, le stand qui attire le chaland est celui des producteurs de pommes de terre. Si la Plate, en tête de gondole, est plébiscitée, les autres variétés ne sont pas délaissées pour autant et les filets de tubercules de s’entasser dans les coffres des voitures pour les provisions d’hiver.

Côté traditions, les Chamaillots sont toujours là pour faire déguster les célèbres roustiquettes et du côté des Sossons ce sont les étuvées qui sont proposées.

Entre les deux, de nombreux étals chargés de produits du terroir à découvrir, déguster et emporter.

25% en moins

Lors d’une interview fin du mois d’août Pierre Emond, producteur de la Barrière de Chassepierre, nous confiait alors: "En étant résolument optimiste on pourrait espérer +/– 18 tonnes à l’hectare, soit un bon quart en moins que la moyenne… De la grenaille, pas de doute il y en aura ; par contre pour ce qui est du gros calibre ce sera peu, très peu, voire pas du tout".

Ce dimanche il nous a confirmé ses prédictions: "Aujourd’hui la majorité de la récolte est faite et on ne peut que constater un calibrage très moyen. Malgré tout la pluie enfin arrivée a non seulement facilité l’arrachage mais a permis aux dernières variétés à reprendre un peu de consistance. Pour ce qui est de la conservation, on n’a pas encore remarqué de signes inquiétants. Croisons les doigts"