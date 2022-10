Il s’agit de l’un des projets actuellement discutés au sein du consortium transfrontalier composé notamment d’Ardenne Métropole, du Conseil Départemental des Ardennes et d’Idelux. Ces différents acteurs se sont retrouvés vendredi dernier pour faire le point, notamment sur cette thématique de la mobilité.

Ces liaisons en bus seront pensées pour les travailleurs frontaliers en desservant, au départ de Carignan notamment les zones d’activités économiques en passant par Florenville, Etalle et Tintigny avant de rallier Arlon.

"Cela répondra à un besoin car il y a des travailleurs et des étudiants qui franchissent chaque jour la frontière française, explique Guillaume Borcy, du service d’études du TEC Luxembourg. Des bus partiraient en semaine de Carignan à 06 h 00, 07 h 00 et 08 h 00 pour rejoindre Arlon, avec des arrêts sur le parcours, et ce en 01 h 15 de trajet entre les points. En fin de journée, des départs de bus d’Arlon, vers Carignan, seraient prévus à 16 h 30, 17 h 30 et 18 h 30."

Les modalités pratiques doivent encore être affinées au niveau régional wallon. Le financement sera pris en charge par le TEC. L’échéance d’une mise en service en septembre 2023 est planifiée au stade actuel du projet.

Aussi des liaisons vers Luxembourg en 2023

À noter que des bus wallons franchissent déjà notamment la frontière en province de Luxembourg pour rallier Longwy ou Montmédy.

Parallèlement à ce projet axé sur le territoire de la grande Ardenne, le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry, et le TEC, ont aussi annoncé, voici quelques jours la création, courant de l’année 2023, de deux nouvelles lignes de bus "express" transfrontalières Florenville – Luxembourg ville et Bastogne – Luxembourg ville.

Une piste éventuelle au départ de Sedan

Au niveau encore du consortium transfrontalier ardennais, la piste d’une liaison, au départ de Sedan vers les zones d’activités économiques à Bouillon, Bertrix et Libramont, est aussi déjà citée. Mais pour cette autre liaison, le projet n’est qu’au stade de l’évocation puisque s’il se devait se concrétiser, cela ne serait pas avant 2025.