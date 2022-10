La Fête de la pomme de terre de retour à Florenville après deux ans d'absence

Après deux ans d’absence, retour de la Fête de la pomme de terre sur la place Albert Ier de Florenville. Cette édition 2022 se déroulera toute la journée du 16 octobre. Comme l’explique Sébastien Lalouette de la confrérie des Sossons d’Orvaulx, organisatrice de l’événement: "Cette journée festive mettra en avant la pomme de terre mais surtout la plate de Florenville reconnue par son IGP. L’événement permettra la vente en direct du producteur aux consommateurs. En plus de la patate, marché artisanal avec différents produits avec un maximum de produits du terroir comme ail, fromage, miel, pomme, thé, légumes bio de Florenville, escargots, biscuits, la Déren', Pétillant de Torgny, olives et tapenades, gaufres, savons, huiles essentielles, macarons, pomme, poires, semence, cuberdons, bonbons à l’ancienne…" Tout cela n’empêchera de déguster, comme chaque année, étuvées, floriflettes et autres roustiquettes en profitant des animations musicales ou en contemplant une exposition de vieux tracteurs, machines anciennes et pourquoi pas profiter d’une balade en vieux tracteur.