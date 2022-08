La passerelle himalayenne près de Sainte-Cécile coûtera bonbon

L’occasion pour l’échevin Yves Planchard de refaire le point sur le dossier."Les ouvertures d’adjudication ont révélé des prix extrêmement élevés, suite à l’impact de la situation actuelle notamment sur l’acier". L’échevin parle même de prix trois fois supérieur aux estimations."Après discussion avec les deux entreprises soumissionnaires, de nouvelles alternatives ont été trouvées avec un réel impact au niveau financier. Nous allons dès lors pouvoir entamer les travaux. On estime qu’il faut le faire maintenant et ne pas prendre le risque de relancer une soumission qui serait encore plus importante au vu de la situation actuelle et les coûts des matériaux".

Après deux subsides fermes de 240000 €, après une demande introduite en juin pour un autre subside de 338000 €, le collège va introduire une nouvelle demande pour une 4e tranche de subsides de 328000 €. Ce qui permettrait d’être finalement sur un projet subsidié à hauteur de 80%. La part communale est estimée à 285000 € pour une réalisation estimée à 1422000 €.

Extension de la salle Le Paquis

Repris en priorité dans le PCDR (plan communal de développement rural), le projet de rénovation et extension de la Maison de village de Fontenoille, appelée communément Salle Le Paquis, revient en conseil. La perspective d’extension répond à une demande générale de tout le village et des associations. Après l’étude de plusieurs projets et concertation avec l’urbanisme, l’extension se fera dans le prolongement du pignon actuel avec une rotonde pour l’ensoleillement.

Présenté à la population, le projet a été, selon Yves Planchard, unanimement apprécié. Le futur chantier est estimé à 855000 € avec un subside à hauteur de 80%, soit 685000 €.

"Le montant que nous proposons intègre une marge de manœuvre qui permettrait de faire face, au cas échéant, à des majorations de prix générées par la situation actuelle"conclut l’échevin.