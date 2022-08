"Ça ne sent pas bon du tout, philosophe Pierre Emond, négociant en pommes de terre à Chassepierre. Les variétés hâtives ont eu de l’eau pour atteindre un rendement à peu près normal pour l’industrie de la frite. Maintenant on est sur les mi-saisons qui sont en train de crever et le rendement n’est pas là. Pour les tardives, du moins sur certaines parcelles, s’il pleut et surtout si la température baisse, elles pourraient refaire quelques kilos d’ici le 15 septembre mais dans quel pourcentage?"

30 degrés, pire que le manque d’eau

Pierre Emond veut malgré tout y croire:"On ne doit pas déjà s’alarmer comme en 1976 où c’était quatre fois plus grave qu’aujourd’hui". Si le manque d’eau est flagrant, à la Barrière de Chassepierre depuis début juillet il est tombé 20 L/m² contre 80 L/m² pour une année normale, pour Pierre Emond ce n’est pas le pire des maux."Le plus dommageable c’est la température. Pour la pomme de terre, l’idéal est à 25°, 27° maximum. Au dessus, ce que la plante absorbe comme eau, elle le rejette par les feuilles au soleil au lieu de descendre aux tubercules. Aujourd’hui, depuis plus de trois semaines, à cause de ces températures élevées, malgré des plants encore verts les pommes de terre ne grossissent plus".

Peu ou pas de gros calibre

"Il y avait de l’humidité au départ et la culture a bien démarré,confie le négociant.Pour plus de deux tiers des variétés, la tubérisation et le nombre de tubercules au pied étaient quasi normaux."Chaleur excessive et manque d’eau en profondeur vont faire que la majorité d’entre elles va rester à un calibre anormalement petit."De la grenaille, pas de doute il y en aura; par contre pour ce qui est du gros calibre ce sera peu, très peu, voire pas du tout". Expérience faite en compagnie de Pierre: sur 35 pommes de terre à frites récoltées sur quatre plants, seules deux ont le calibre minimum requis. Sans oublier que vu leur petit calibre, nombre de ces pommes de terre ne seront pas prises par les machines et resteront sur le champ. Dès lors, reverra-t-on bientôt dans les champs de patates gaumais certain(e)s rejouer "Les glaneuses" de Millet?

Malheureusement pour la Plate de Florenville, son IGP ne la protège pas des aléas météorologiques et les prévisions quant à la future récolte sont à la baisse également.

"En étant résolument optimiste on pourrait espérer +/– 18 tonnes à l’hectare, soit un bon quart en moins que la moyenne"estime Pierre Emond. Moins emblématique que la Plate mais tout aussi appréciée des amateurs, la Corne de gatte, plus tardive, pourrait peut-être tirer son épingle du jeu si et seulement si le mercure se décidait à redescendre et la pluie se mettre à tomber longtemps, longtemps…