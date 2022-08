Incertitudes dans les semaines à venir

Rien comparé à 1976

Si la situation est inquiétante, elle n’est en rien comparable à celle vécue en 1976."C’était bien pire, quatre fois plus dramatique,se souvient le négociant.À titre d’exemple, à Sommethonne la production avait été de 5 tonnes par hectare avec des calibres ridicules, des patates pas plus grosses que des billes. C’est cette année-là qu’on a été autorisé à vendre la grenaille à la consommation. Les prix s’étant envolés, les gens ont remplacé les patates par d’autres aliments comme les pâtes, le riz… Au point que la consommation de patate est passée de 137 à 27 kg par an par habitant."

Du côté de la Barrière, on avait dû se résoudre à irriguer avec une pompe avec prise d’eau directe dans la Semois et une noria de tracteurs et citernes, entre la prise d’eau de Chassepierre et les champs en hauteur.