L’esprit Chassepierre est de retour: Des spectacles singuliers pour un festival familier

Si les rues et prairies ont gardé leur fonction familière de décors, principaux tout ce qui s’y déroule se démarque par sa singularité. Là, une voiture sous-marin aquarium croise un hippopotame plus vrai que nature. Plus loin, une maison est devenue, le temps du week-end et d’un spectacle, la maison communale du village. Près du pont se déroule le championnat de tennis avec des quilles de jonglage pendant que, plus loin, un artiste et son chien manipulent le diabolo. Tout cela avec ce que beaucoup appellent "L’Esprit Chassepierre", un esprit qui permet de passer du singulier au familier ou inversement et qui fera à n’en pas douter de cette 48e édition un grand millésimes.