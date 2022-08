Un 100e festif pour l’harmonie Caecilia

Dimanche 14 à 11h30, séance académique, suivie d’un concert-apéritif offert par la société jubilaire et à 13h, repas du centenaire et des retrouvailles. Durant l’après-midi différentes activités pour petits et grands avec jeu de quilles à l’ancienne, château gonflable, jeux en bois et à 16h un concert avec les Melting Potes, un trio batterie, piano et trombone qui revisite la variété et le jazz d’une manière très communicative. Le tromboniste Simon Lequy, fut entre autres musicien de la Caecilia jusqu’au moment où il a pris la direction musicale de l’harmonie Saint-Pierre à Ethe.