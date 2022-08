« Consolation », les sculptures de Geneviève Bayle à voir à Orval

Issue d’une famille d’artistes-peintres, Geneviève Bayle s’est toujours intéressée à l’art et a commencé à dessiner très jeune. Initiée à la peinture à l’huile et à la gravure dans l’atelier de son père, elle a également suivi des cours de modèle vivant aux Beaux-Arts de Paris. Elle a participé à des chantiers de restaurations de fresque et s’est formée au vitrail. Visitant de nombreux musées et monuments français et étrangers, elle s’est imprégnée d’œuvres anciennes.

Vingt-six sculptures à voir

En 2006, elle se tourne vers la sculpture en argile y trouvant son médium favori. Réalisant des bronzes en collaboration avec différentes fonderies.

Son travail, nourri de textes sacrés, est lié aux émotions humaines mais aussi aux événements d’actualité. Les formes imaginées ne sont pas totalement figuratives. elles suggèrent, rappellent par des gestes délicats et expressifs, la nécessité de la tendresse, de la compassion. Au total ce ne sont pas moins de 26 sculptures qui sont à découvrir dans le musée.

L’exposition est accessible tous les jours de 9h30 à 18h30 jusqu’au 4 septembre.