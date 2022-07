Découverte d'une mouche inédite en Belgique, entre Virton et Florenville

La nouvelle espèce découverte est l’ Eumerus ruficornis , une petite mouche classée espèce en danger dans la liste rouge des espèces menacées à l’échelle européenne.

La larve de cette espèce de huit millimètres de long se nourrit exclusivement de scorsonère des prés, une plante herbacée à fleurs jaunes, strictement protégée en Wallonie, et elle aussi en voie de disparition.

Découverte par un scientifique flamand en Gaume

C’est le scientifique Wout Obdekamp, un collaborateur scientifique flamand du projet Life Connexions, qui découvre au printemps 2022 ce petit syrphe, une mouche, lorsqu’il parcourt les prairies classées Natura 2000, un réseau écologique visant à conserver les habitats et les espèces menacées en Europe.

Les recherches de Wout se situent le long de la Semois et de la Vire, entre Latour et Florenville, pour évaluer leur qualité biologique.

Le projet "Life Connexions" a pour objectif, entre 2021 et d’ici 2027, la restauration de pelouses, prairies et forêts humides au sein du réseau Natura 2000 en Lorraine, Ardenne méridionale, Fagne et Famenne (Belgique) ainsi que sur Givet et dans le bassin de la Chiers (France).