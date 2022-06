Le double enjeu de l’église de Muno

En 2005, un incendie a détruit totalement l’église de Muno (Florenville). L’édifice a rouvert ses portes en novembre 2016 après une réfection complète, un sérieux lifting. Si l’extérieur du bâtiment apparaît similaire au passé, l’intérieur, lui, a été complètement réaménagé en un espace ouvert, moderne, plus épuré. Un espace propice à la prière et à la méditation et qui, rapidement, a ouvert à d’autres perspectives, notamment dans un projet d’espace d’expression et de sensibilisation culturelles.