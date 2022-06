Les veillées des camps de jeunesse se feront au soft ou à l’eau cet été à Bouillon, Chiny et Florenville

Ce qui n’avait suscité aucune réaction tant dans les fédérations que chez les responsables régionaux. Pas plus de réaction après la parution il y a deux semaines, d’une enquête de quatre pages dans l’hebdomadaire Le Vif et qui ajoute les communes d’Andenne et de Bouillon aux deux précitées.

Caroline Godfrin, bourgmestre de Florenville, résume la situation: "On rencontre des situations vraiment problématiques qui sont le plus souvent le fait de mouvements venant de Flandre. Je rappelle que la majorité de ces camps se fait le long des cours d’eau. Ce n’est pas anodin pour leur sécurité". Phrase reprise par le quotidien Le Soir samedi dernier qui a ouvert les vannes de la polémique au nord du pays et chez certains politiciens wallons.

"Le constat est clair après analyse des années précédentes: Les camps qui ont causé le plus de problèmes sont les camps néerlandophones, entame Caroline Godfrin. C’est probablement lié au fait que les fédérations néerlandophones sont moins accessibles et que, de ce fait, nous avons moins de contacts et savons moins rendre de rapports. L’an dernier Florenville a accueilli une cinquantaine de camps. La zone de police a dû intervenir plus de 40 fois dans 12 camps différents et il s’avère que la majorité des problèmes constatés étaient liés à l’excès d’alcool."

Tolérance zéro sur l’alcool

Caroline Godfrin poursuit: "On avait envisagé de fixer des limites mais c’est illusoire. Autant de bières par animateur et par soirée égale autant de casiers, en sachant qu’ils peuvent se réapprovisionner la journée. D’où la décision de la tolérance zéro mais ça ne veut pas dire qu’on va faire des perquisitions. On veut laisser une certaine liberté, une certaine intimité. Le règlement n’est pas là uniquement pour punir ceux qui ne le respecteraient pas mais surtout pour nous permettre d’agir directement en cas de débordements. J’ai été dirigeante de mouvement de jeunesse et je garde des souvenirs excellents des camps. Je n’ai jamais eu besoin de boire après la journée pour me déstresser comme le revendiquent certains dans la presse".

Patrick Adam: «L’alcool, source de bien des problèmes»

Pour le bourgmestre de Bouillon Patrick Adam, c’est indiscutable: "L’alcool est la source des problèmes rencontrés avec les camps, qu’ils soient du nord ou du sud du pays" .

Et il va plus loin dans son raisonnement: "C’est interpellant de savoir que la règle est totalement inversée. C’est-à-dire la règle du bon père de famille, qui veut que l’on place ses enfants sous la surveillance de quelqu’un qui ne consomme pas d’alcool, soit contestée par une structure qui dit que dans ce cas-là on peut boire. Cela reviendrait à accepter l’alcool dans les écoles ou dans les stages d’été. Or pour moi c’est clair: quand on a la responsabilité d’enfants, c’est zéro alcool! Et si les dirigeants veulent vraiment boire un verre, ils ont tout ce qu’il faut sur le territoire de la commune".