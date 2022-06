Peines de prison avec sursis pour les parents maltraitants

Les Thénardier, c’est un couple de la région de Florenville.Leur maison a abrité jusqu’à 13personnes, eux et 11enfants venus de leurs deux familles recomposées.La fille aînée, une nièce ainsi qu’une amie d’un des garçons se plaignent d’avoir reçu beaucoup de coups de la part des parents dans cette maison.

MeMathieu Robert, partie civile, a fait écho aux humiliations vécues par la fille aînée: "Elle a été le souffre-douleur de ses parents.On l’empêchait de faire ses devoirs alors qu’elle avait de bons résultats à l’école.Elle a reçu des claques à répétition."

«Le balai et les gifles passaient avant les devoirs»

Le procureur du roi du Luxembourg, Étienne Donnay, a décrit l’horreur au quotidien: "Le père passe sa journée à jouer à la Play Station et la mère tapote sur son GSM.Quand la police est arrivée dans la maison suite aux plaintes du fils majeur à l’été 2019, ils ont découvert sur place un sol jonché d’ordures, une salle de bains bnauséabonde et des traces de défécation au pied d’un lit. Pour les enfants, le balai et les gifles passaient avant les devoirs."

Ce lundi matin, le tribunal correctionnel d’Arlon n’a pas fait suite à l’avocate du papa, MeLyse Thirion, qui réclamait l’acquittement du prévenu.Celui-ci se voit condamné à une peine d’un an de prison et 800 € d’amende, avec sursis pendant 5ans pour la peine de prison, sursis accompagné de plusieurs conditions.

La maman, elle aussi est condamnée à du sursis probatoire, mais pour une peine de 8 mois.