Un couple de la région de Florenville poursuivi pour maltraitance envers ses 10 enfants

"Ma cliente a vécu l’horreur, un vrai calvaire, explique Me Mathieu Robert, partie civile. Plus petite, elle était le souffre-douleur de ses parents.On l’empêchait de faire ses devoirs alors qu’elle avait pourtant de bons résultats à l’école. Elle a reçu des claques à répétition. Elle a quitté la maison et courageusement, est étudiante et kote loin du domicile de ses parents. Mais elle a subi des phases de dépression nombreuses, a été hospitalisée plusieurs fois à Bertrix et a fait des tentatives de suicide."

L’horreur au quotidien

Le procureur du roi, Étienne Donnay, décrit un sordide climat familial, où " le père passe la journée à jouer à la Play Station et la mère tapote sur son GSM. Quand la police est arrivée suite aux plaintes du fils majeur durant l’été 2019, ils ont trouvé sur place un sol jonché d’ordures, une salle de bains nauséabonde et des traces de défécation au pied d’un lit. Pour les enfants, le balai et les gifles passaient avant les devoirs."

À Noël, la copine d’un des fils s’est vue placer le collier du chien autour du cou. Une horreur indicible.

Le procureur du roi se dit consterné d’apprendre que le couple de parents nie les faits et prétend "bien tenir son ménage ".Il réclame contre eux une peine d’un an de prison et 800€ d’amende.

Un acquittement plaidé!

Si l’avocate de la maman, Me Dorothée Kauten, estime plusieurs préventions établies et réclame une peine de probation pour sa cliente, l’avocat du papa, Me Lyse Thirion, demande un acquittement pour son client.

"Ils vivaient à 13 dans cette maison, un logement inadapté. Il y a eu des rivalités entre les familles recomposées.Avec des préférences bien marquées. Mon client a sans doute donné des gifles, mais il a vécu une dépression parentale et a lui-même subi des faits de maltraitance plus jeune" , affirme MeThirion.

Le tribunal correctionnel rendra son jugement le 20 juin prochain.