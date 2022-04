Florenville: Christian, jeune autiste, maître de l’informatique, après un parcours tourmenté

Son papa Jean-Luc, qui, voici quelques années, a assuré seul pendant trois ans à la maison le suivi scolaire de Christian qu’on n’arrivait à intégrer dans aucun type d’enseignement?

Ou ses deux profs d’informatique à l’Institut Notre-Dame de Bertrix, Christophe Savogin et Pierre Simon, impressionnés par ce garçon, véritable phénomène en programmation informatique?

"Christian est arrivé il y a trois ans dans notre école. Maintenant, il est en 5eet est tellement fort en informatique qu’il est deux ans en avance sur le programme.Ses professeurs lui remettent les cours de 1reannée dans le supérieur! ", confie Vincent Romain, directeur de l’IND à Bertrix.

La plus belle récompense de ce jeune porteur de handicap sévère est sa participation, samedi dernier à l’ULB à Bruxelles, aux Olympiades de l’informatique. Christian s’est apparemment bien débrouillé et a eu l’intelligence de d’abord répondre à toutes les questions qui lui paraissaient "plus faciles ".

"J’aurai les résultats dans quelques jours.J’espère recevoir un prix", confie Christian à notre journal.

Mais s’il n’obtenait pas de récompense à ces Olympiades, cela n’aurait aucune importance.Car la participation du jeune autiste à cette épreuve interscolaire est déjà un aboutissement exceptionnel.

Petit, il était violent envers lui-même

Jusqu’à ses 11ans, Christian Omé ne parlait pas.Il musait lorsque sortaient quelques sons de sa bouche.

"Ce fut une période difficile.Christian a bénéficié de l’encadrement de logopèdes, de kinés.Il s’adressait à Marie-Claire, sa psychomotricienne en l’appelant “A – I -R” (pour Marie-Claire) , explique le papa, Jean-Luc.

En outre, Christian avait des crises de violence envers lui-même, se tirait parfois les cheveux, se frappait la tête au sol. Il a recommencé trois fois sa 3ematernelle, il ne s’y sentait pas bien, s’y ennuyait profondément.Or, lorsqu’il a été diagnostiqué autiste profond à Liège, des tests de QI ont décelé qu’il avait une grande intelligence. Notamment en logique et mémorisation."

Il parle à 11ans

À 11ans, Christian se met enfin à parler. Et il devient même….bavard.On ne parvient pas à le stopper tant il veut s’exprimer. "Ses cinq frères et sœur, sa maman et moi, on était heureux de le voir ainsi car les troubles de comportement de Christian ont aussitôt cessé dès qu’il a eu l’usage de la parole , explique le papa.

À 12ans, Christian est toujours à l’école primaire, dans l’enseignement spécialisé à Saint-Mard.Mais cela ne se passe pas bien pour lui.Les deux heures de trajet en bus jusque Saint-Mard le stressent, surtout lorsque le bus suit un tracteur trop lent ou est bloqué par un feu rouge à des travaux.Il craignait d’arriver en retard à Saint-Mard.En plus, certains cours l’ennuyaient et Christian préférait sortir dans le couloir! ", témoigne encore son papa.

Trois ans de cours à la maison

Pendant trois ans, courageusement, le papa, Jean-Luc Omé, va alors s’occuper personnellement du suivi scolaire de Christian qui reste à la maison et n’est plus inscrit dans une école puisqu’il ne parvient pas à s’y intégrer. Avec le soutien du papa, Christian réussit à décrocher brillamment son certificat CEB de fin de primaire puis deux ans plus tard, le CE1D à la fin de la 2esecondaire.

La maman de Christian meurt des suites d’un cancer en 2020, Mais l’année d’avant, le jeune autiste a pu reprendre le chemin de l’école « grâce à l’INDde Bertrix qui a cru en lui et lui a donné sa chance » , confie le papa. Et aujourd’hui, l’enfant que l’on croyait perdu rêve d’obtenir un job, quand il sera adulte, dans le secteur informatique.