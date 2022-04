Et beaucoup l’ignorent certainement, il y a souvent jusqu’à quatre ou cinq fois plus de personnes qui passent la nuit à Orval que de moines au sein de la communauté ne comptant plus que sept frères.

Selon la règle de Saint-Benoît, tout hôte arrivant à Orval y est reçu comme le Christ. L’abbaye a sa propre hôtellerie dont la gestion au quotidien est assurée par une équipe composée de laïcs.

Des demandes parfois un an à l’avance

Et en cette semaine de Pâques, 50 personnes y sont accueillies pour une retraite pascale du mercredi au dimanche.

"Nous recevons beaucoup de sollicitations pour cette période et les personnes souhaitant venir en retraite à Orval à Pâques en font la demande parfois jusqu’à un an à l’avance, explique Emmanuel Pêtre, le responsable de l’hôtellerie d’Orval. Nous limitons ce nombre à une cinquantaine de personnes car cela demande toute une organisation logistique."

Mais l’accueil a, en réalité, lieu toute l’année car l’hôtellerie de l’abbaye d’Orval est ouverte 48 semaines par an.

Et en temps de Covid, l’accueil au sein de l’abbaye a aussi dû s’adapter aux diverses mesures gouvernementales.

"Comme d’autres endroits, nous avons dû nous montrer flexibles, y compris en devant apporter des repas en chambre ou limiter l’accès aux offices puisqu’à un moment, il fallait respecter le nombre de maximum 15 personnes dans une églises, y compris avec la présence des frères." confie Emmanuel Pêtre. Mais désormais l’hôtellerie peut fonctionner normalement. Et les demandes affluent chaque jour.

Jusqu’à 12000 nuitées par an

Pour avoir une idée de l’engouement des retraites à Orval, il faut savoir que durant les dernières années avant Covid, en 2018 et 2019, l’hôtellerie de l’abbaye enregistrait une moyenne de 34 visiteurs par jour soit 12000 nuitées par an. Le profil des personnes hébergées est varié. Car toutes ne sont pas des catholiques pratiquants. Certains pratiquent une autre religion ou suivent un autre mouvement philosophique.

"Nous accueillons aussi des athées désirant s’intéresser à autre chose dans le cadre d’une réflexion à un moment de leur vie" souligne Emmanuel Pêtre. L’accueil est mixte et des personnes viennent du monde entier.

Seules "conditions" pour être accueilli à Orval, être âgé de plus de 18 ans et accepter de vivre quelques jours dans le silence.

Et ce même si la vie en retraite est bien séparée dans l’abbaye de la communauté monastique.

" À Orval, la retraite spirituelle se fait en silence, donc toute personne souhaitant séjourner à l’hôtellerie doit en avoir conscience avant de venir, précise le responsable de l’hôtellerie. La retraite à Orval n’est, par exemple, pas conseillée pour une personne traversant un moment de crise et qui aurait besoin de rencontrer d’autres gens pour parler."

L’accueil, répondant à la tradition cistercienne, était au départ géré directement par la communauté. L’actuel supérieur de l’abbaye d’Orval, le frère Bernard Joseph, a lui-même exercé la fonction de moine hôtelier durant des années. Depuis 2020, Emmanuel Pêtre gère désormais l’hôtellerie mais comme laïc.

Car avec le déclin de la communauté, les frères sont appelés à d’autres tâches multiples. Mais l’hôtellerie reste dans la continuité de l’abbaye.