Faire éclater les frontières des genres, des cultures et des générations avec de la poésie et de la musique, c’est l’un des buts d’une série de concerts avec des musiciens de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, de Lorraine, de Wallonie et du Luxembourg. C’est dans ce cadre que le groupe Grenzgänger (littéralement passage frontalier) s’est constitué de Maria Palatine, Vincenzo Carduccio, Stefan Engelmann, Michael Lakatos et pour Chassepierre, Bernard Tirtiaux en "special guest". Ils rendent hommage aux habitants de la Grande Région en mettant l’accent sur l’époque de l’industrialisation. Le concert qui se déroulera ce samedi 2 avril à partir de 20h à la salle du Breux est une organisation du camping Les Cabrettes en collaboration avec le marché fermier, l’Ange Gardien, le Beau Canton, l’ASBL Kréativa et le gîte Les Sources. L’entrée est fixée à 8€.

ÉTALLE

La Foire aux plantes

Ce dimanche 3 avril, de 10h à 18h, Étalle vivra dans les fleurs, plantes et marché artisanal. Une treizième édition très prometteuse au centre culturel et sportif.

Pour cette 13eédition, de nombreux exposants ont répondu à l’invitation du Cercle horticole d’Étalle.

Durant toute la journée pépiniéristes, horticulteurs, artisans qui feront découvrir leur métier ou passion. Plantes, bulbes, arbustes, légumes à repiquer, conseils d’aménagement, meubles, articles de décoration, ferronnerie, vannerie feront l’écho de ce dimanche 3 avril tout comme des créateurs de bijoux, foulards, poteries, peintures, pierres minérales, bois sculptés et beaucoup d’autres encore.

Le plaisir des yeux sera complété par celui du palais avec un marché de produits du terroir.

Le prix de l’entrée est de 2 € (gratuit pour les membres du cercle horticole d’Étalle).

Blondelet David: 063676705.