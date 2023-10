Fauvillers: Un budget sain qui permet d’anticiper certaines dépenses

De nombreux aménagements sont prévus également dans le cadre du PIC et de PIMACI, sur des voiries, tout cela explique qu’en attendant ces travaux les provisions soient particulièrement positives.

De manière globale, le budget est sain et bonne nouvelle, Fauvillers terminera l’année avec un boni de 150 000 €, ce qui permettra d’anticiper des dépenses futures.

L’échevin Geoffrey Chetter a explicité certains chiffres. Le budget ordinaire s’équilibre à la somme de 5 561 315 € et présente un boni au global de 159 686 € et un bénéfice de 372 638 € à l’exercice propre.

Comme cela est le cas chaque année, la modification budgétaire sert à renflouer certains articles afin de pouvoir assurer le paiement des factures jusqu’à la fin d’année. Des provisions diverses ont été constituées pour un total de 973 698 € et des fonds de réserve pour un montant de 5 36 477 €.

L’échevin des Finances Geoffrey Chetter complète: "Le budget extraordinaire s’équilibre lui à la somme de 4 639 621 €. Il y a eu plusieurs ajustements de crédits budgétaires existants afin de pouvoir honorer les factures des différents marchés en cours ou avenir".

De nouvelles dépenses

Il est cependant prévu de nouvelles dépenses qui sont les suivantes: la protection des vitraux de l’église de Warnach pour un montant de 13 000 €, un nouveau site internet: 6 500 €, des aménagements divers à l’Eldo: 30 000 €, le rachat d’une camionnette qui était jusqu’à présent un leasing: 15 000 €, une borne d’informations pour le Syndicat d’initiative: 10 000 €.

Tout cela sans oublier de nouvelles caméras de surveillance à la Commune, mais aussi au garage communal et à la Maison rurale "la ferme Simon" pour un coût de 20 000 €, la réfection de voirie à Strainchamps et Bodange sur le tracé du RAVeL sur la voirie communale: 50 000 €

Les conseillers ont aussi décidé d’adapter le cahier des charges pour "Cœur de village", c’est-à-dire la maison de village de Warnach. "C’est purement technique, pour répondre aux demandes du Pouvoir subsidiant, ce qui ne changera en rien le fond du projet". a ajouté le mayeur.

Concernant la synergie entre la commune et le CPAS qui faisait l’objet du début de séance, la minorité MR estime que la moyenne évaluée à 50% pourrait être améliorée. Erwin Grandjenet précise: "Nous estimons que lors des collèges, où le CPAS est présent via la présidente, les points d’achoppements doivent être exposés de part et d’autre. Au bout de 11 ans de mandat et 3 présidences différentes, les citoyens sont en droit, malgré la taille et les moyens de notre commune, d’espérer une meilleure synergie des services".