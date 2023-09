Les stylistes de la Lux Fashion Week d’Arlon (2/10): la collection rebelle de Théo Auquière

Une collection non genrée

Si le créateur a décidé de se lancer dans cette idée, c’est pour dénoncer un certain ras-le-bol du monde de la mode. "Je constate qu’en Belgique, les jeunes designers ne sont pas assez soutenus, explique-t-il. De plus, rien n’est fait pour pousser les consommateurs à se tourner vers le local et consommer de manière responsable". Sa collection a la particularité d’être non genrée.

Diplômé de l’HELMo mode de Liège, le jeune bruxellois s’est lancé dans cette activité complémentaire depuis 2019. "Ma vision est de pouvoir toucher un public sensible aux changements sociologiques, aux différents courants artistiques, à l’architecture, et à mes origines asiatiques, explique-t-il. Je veux faire une mode qui raconte, qui touche les gens, qui habille le corps humain et qui lui apporte du caractère. Pour cette saison, les matières sont amples et structurées".

La Lux Fashion Week, Théo Auquière connaît bien puisqu’il y a déjà participé à de nombreuses reprises. "Pourquoi je reviens encore ? C’est une belle occasion de rencontrer un nouveau public, de changer d’univers et de se retrouver entre créateurs. Un événement unique qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Un défilé gratuit comme celui-ci, c’est une occasion en or pour montrer nos créations et donc une belle visibilité".

www.auquiereateliers.com

Instagram: theoauquiere