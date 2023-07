Au menu, les organisateurs du SI proposeront un marché traditionnel bien évidemment avec des fleurs et des plantes mais aussi des produits du terroir et une messe en plein air avec la bénédiction des prémices des récoltes.

Le curé de la paroisse explique que c’est une vieille tradition qui se perpétue à Fauvillers. "Jadis à la fête de L’Assomption, chaque famille amenait lors de la messe du 15 août un bouquet des plantes, des prémices, une vieille tradition pour rendre grâce pour les fruits de la terre."

Toute la journée, les visiteurs pourront donc découvrir des produits du terroir et d’autres objets liés à l’artisanat. Les organisateurs veulent aussi depuis plusieurs années proposer une vitrine aux nombreux producteurs locaux de la commune de Fauvillers. "On se rend compte ? à voir l’engouement des milliers de personnes pour ces marchés du terroir, que les citoyens-consommateurs ne veulent plus uniquement consommer sur une logique de prix mais souhaitent donner un sens à leur consommation en y intégrant les dimensions environnementales et sociales."

Un concours récréatif, zéro déchet et utile

Cette année aussi, il est prévu un concours d’épouvantails. Ce concours est ouvert à tous les imaginaires et créativités, enfants, adultes, groupes. Tous sont Invités à libérer leur imaginaire, les participants à ce projet artistique et culturel peuvent utiliser tous les matériaux. Mais ce serait quand même plus écoresponsable d’utiliser les matériaux naturels et recyclables !

Alors prêts à "mettre la main à la paille" et à sacrifier vos habits les plus moches pour réaliser le plus bel épouvantail afin de remporter l’un des nombreux prix mis en jeu. La remise des prix de ce concours original aura lieu à 15 h. L’entrée à cette 35e foire aux plantes est gratuite.

Renseignements complémentaires 063/43 48 69