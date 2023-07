La demande de permis et le projet, avec estimatif, devaient être déposés avant ce vendredi 30 juin. Le bourgmestre Nicolas Stilmant précise: "Cela a demandé beaucoup de travail dans un délai relativement restreint, mais avec la collaboration de la minorité et du comité de village, nous y sommes arrivés."

Les premiers budgets sont au-dessus de la somme initialement prévue. Ainsi, même si dans le permis, l’aménagement de l’étage est prévu, il a été décidé que les travaux se concentreront essentiellement sur la rénovation du rez-de-chaussée, son agrandissement, sa modernisation, et surtout son articulation avec les espaces extérieurs. Estimation: 574 000 €.

Implication du comité de village

L’objectif est de proposer une salle qui puisse être conviviale et pratique en toute saison, en profitant d’un four à pizza, de bancs, d’un panier de basket aux beaux jours, et en ayant un espace intérieur généreux pour les mois moins propices aux activités extérieures.

Le comité de village sera également impliqué dans la rénovation et des travaux ont été ajoutés au projet initial, via les subsides PIC-PIMACI. Le conseiller Erwin Grandjenet ajoute: "Ces travaux concernent les abords qui seront sécurisés, le mur de soutènement sera renforcé via des"L"en béton végétalisés et des places de parking seront prévues le long de la voirie."

Des casse-vitesse conformes

Un autre point important concernait les casse-vitesse et notamment les bacs à fleurs.

La commune a pris contact avec le SPW mobilité pour vérifier la conformité des dispositifs suite à la coupure de l’éclairage la nuit en semaine. "C’était une démarche intéressante, car le SPW était justement occupé à revoir ses règles pour les adapter à cette nouvelle réalité dans beaucoup de communes. Ils ont d’ailleurs prévu des contrôles à l’automne, car ils constatent que de nombreux casse-vitesses communaux ne sont pas en règle sur le territoire de la Wallonie. Nous avons donc reçu une liste de remarques pour s’assurer de la conformité des dispositifs". a précisé le bourgmestre.

La Commune va bien évidemment suivre ces recommandations, c’est d’ailleurs ce qui explique qu’elle n’a pas remis en place les bacs à fleurs au printemps. La commune va acquérir une machine pour tracer les lignes blanches et des panneaux de signalisation et ce sont les ouvriers communaux qui réaliseront ces travaux.